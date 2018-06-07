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Деревянные дома в Югре могут исключить из программы капремонта

В правительстве округа прошло заседание рабочей группы, на которой рассматривались вопросы сбалансированности региональной программы капремонта. Как отмечают эксперты, в обозримой перспективе округ может столкнуться с дефицитом средств.

Одним из вариантов решения проблемы стало исключение из программы «деревяшек», ремонт которых неэффективен экономически. Большинство таких домов построено более 30 лет назад и находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Как отмечается на сайте правительства Югры, за деньги, которые собственники этих домов соберут за 30 лет, можно отремонтировать только часть инженерных систем или конструктивных элементов. Причем объем работ в чем-то улучшит условия проживания жильцов, однако не обеспечит безопасную жизнь в здании на длительный срок.

К тому же уже есть случаи, когда после проведения ремонта, администрации муниципальных образований принимали решения о признании домов ветхими или аварийными при том, что затраты на выполненные работы значительно превышали сумму собранных собственниками средств.

Председатель окружного общественного совета по вопросам ЖКХ, руководитель СРО управляющих компаний Югры Александр Тарасенко предложил рассмотреть возможность выведения деревянного жилого фонда в отдельную подпрограмму, предусматривающую иные условия финансирования мероприятий по ремонту либо обеспечение поддерживающего ремонта таких домов вплоть до их сноса или реконструкции.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 143, комментариев: 0


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