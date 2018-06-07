Минэкономразвития предупредило о подготовке непопулярных решений для населения

Министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что правительство готовит пакет непопулярных решений для населения. Об этом он рассказал во время встречи с депутатами Госдумы от «Единой России», сообщают «Ведомости».

«Был настораживающий один момент, когда сказали, что Министерство экономического развития готовит блок непопулярных решений», — заявила присутствовавшая на встрече депутат Татьяна Цыбизова. Она уточнила, что заявление принадлежит именно Орешкину. Ни конкретные направления, ни сроки реформ на встрече озвучены не были.

Ранее источники РБК и «Ведомостей» сообщали об обсуждении в правительстве на этой неделе трех вариантов повышения пенсионного возраста. Первый предусматривает повышение возраста по выходу на пенсию для мужчин до 65 лет, для женщин – до 60, второй вариант – до 62 и 60 лет соответственно. Еще один вариант предлагает Минфин – поднять пенсионный возраст для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет.