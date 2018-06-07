​Скончалась Кира Муратова — легендарный одесский кинорежиссер и сценарист

Сегодня ночью в возрасте 83 лет умерла Кира Муратова, сообщает РБК. Среди известных работ этого украинского режиссера — фильмы «Короткие встречи», «Долгие проводы», «Три истории», «Увлеченья», Астенический синдром», «Настройщик» и другие.

Новостью о кончине Муратовой поделился ее супруг Евгений Голубенко, а журналист и телепродюсер Юрий Минзянов написал на своей странице в Facebook: «Ушла Кира... с ней целая эпоха... помню, как еще студентом ВГИКа плакал на «Долгих проводах».

Множество кинодеятелей и критиков написали слова соболезнования и поделились воспоминаниями, связанными с Муратовой.

Справка: Кира Муратова родилась в Румынии в 1934 году. В 1959 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой). В 1961 году стала режиссером на Одесской киностудии, затем работала на «Ленфильме». На счету Муратовой два десятка фильмов. Ее последней работой стал фильм «Вечное возвращение», вышедший на экраны в 2012 году. В возрасте 80 лет Муратова заявила о завершении карьеры.

Кадр из последнего фильма Киры Муратовой «Вечное возвращение». Актриса Рената Литвинова долгое время была музой режиссера