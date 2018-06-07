Сотрудники Роспотребнадзора до сих пор не приступили к проверке пляжей Югры

Сотрудники Роспотребнадзора не могут приступить к проверке пляжей Югры из-за того, что в регионе до сих пор не установилась летняя погода, пишет ugra-tv.

Пробы воды и почвы берутся только при определённых температурных условиях, которые сейчас не соответствуют необходимым.

Однако в Нефтеюганске, Белоярском и Советском районах пляжи официально одобрены. Всего в Югре одобрено 20 пляжных площадок.

Роспотребнадзор предупреждает, что купание в неразрешённых местах может привести к проблемам со здоровьем.