​В Югре внедрят в жизнь совместные российско-индийские разработки

Десятый международный IT-форум стал площадкой для сотрудничества ученых Югры и Индии. Причем речь идет не только о теории, но и о практике.

Так Югорский НИИ информационных технологий и Индийский институт информационных технологий CDAC уже готовы к реализации совместных проектов. Наиболее перспективное направление – разработка программ, способных выявлять незаконные лесные вырубки на ранних стадиях.

Второе направление касается нефтегазовой отрасли – реализация на практике программно-аппаратного комплекса на базе уникальной разработки CDAC, предназначенного для высокопроизводительных вычислений и реализации алгоритмов глубокого машинного обучения.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве между департаментом промышленности Югры и индийской компанией ZIM Laboratories, которая занимается новаторскими решениями в области усвоения лекарственных препаратов.

Фундаментальные исследования в области экологии и выделения метана стали основой для подачи совместной заявки на грант российского фонда фундаментальных исследований. Авторы проекта – сотрудники Центра космических услуг Югорского НИИ информационных технологий и их индийские коллеги из Guru Gobind Singh Indraprastha University.

Справка: В результате сотрудничества Ханты-Мансийского автономного округа с партнерами из Республики Индии за 2017 год внешнеторговый оборот между Югрой и Индией возрос в 20 раз. В 2016 году он составлял 3 миллиона 900 тысяч долларов США, в 2017 году – 62 миллиона 870 тысяч долларов США.