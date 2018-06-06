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Россия оказалась в конце списка миролюбивых стран

Фото kommersant.ru
Фото kommersant.ru

Россия заняла 154-ю строчку в Global Peace Index — ежегодном списке миролюбивых стран мира, сообщает Lenta.ru. Исследование опубликовано австралийским Институтом экономики и мира (Institute for Economics and Peace).

По мнению аналитиков, в России с миролюбивостью сложилась еще менее благоприятная ситуация, чем в Северной Корее. За год российское государство опустилось в рейтинге на одну строчку: это связано с участием в военном конфликте в Сирии. За это же время на две позиции поднялась Украина и оказалась выше России (152-я строчка). Самыми агрессивными странами оказались Центрально-Африканская Республика, Конго, Ливия, Йемен, Сомали, Ирак, а замыкают список из 163 стран Южный Судан, Афганистан и Сирия.

Также более миролюбивыми, чем Россия, оказались Молдавия (64-е место), Казахстан (70-е место) и Белоруссия (101-е). США заняли в рейтинге 121-ю строчку и уступили Китаю (112-е место).

Самой мирной страной признана Исландия. В десятку наиболее спокойных стран вошли также Новая Зеландия, Австрия, Португалия, Дания, Канада, Чехия, Сингапур, Япония и Ирландия.


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06 июня в 22:13, просмотров: 190, комментариев: 0


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