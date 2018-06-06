В рейтинг лучших университетов мира попало 27 российских вузов

Британская компания Quacquarelli Symonds (QS) опубликовала всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings, сообщает «Коммерсант». За последний год количество российских университетов в рейтинге увеличилось с 24 до 27.

МГУ поднялся в рейтинге с 95 на 90 место, СПбГУ — с 240 на 235-ю строчку.

Расширение представительства российских университетов в топ-300 (с четырех университетов в 2017 году до пяти в 2018 году) и в топ-500 (с 13 университетов в 2017 году до 15 в 2018 году) произошло за счет университетов–участников Проекта «5-100».

Напомним, программа поддержки международной конкурентоспособности российских вузов была создана для исполнения президентского указа 2012 года о вхождении не менее пяти российских университетов в топ-100 ведущих мировых рейтингов к 2020 году, в том числе международный рейтинг QS.

Наилучший результат среди вузов Проекта «5-100» в рейтинге продемонстрировал НГУ (244-я позиция), за ним следует ТГУ (277-я позиция). В топ-400 вошли: МФТИ (312-я позиция), НИЯУ «МИФИ» (329-я позиция), ВШЭ (343-я позиция), ТПУ (373-я позиция). В топ-500 лучших университетов мира вошли: СПбПУ (404-я позиция), УрФУ (412-я позиция), КФУ (439-я позиция), РУДН (446-я позиция), НИТУ «МИСиС» (476-я позиция).