Для проведения праздничных гуляний 12 июня в Сургуте будет перекрыта часть дорог:
- пр. Ленина на участке от ул. 30 лет Победы до ул. Университетской;
- по проезду от перекрестка: ул. Университетская – пр. Ленина до площади перед Сургутским государственным университетом.
Из-за перекрытия дорог маршрут автобусов изменится согласно следующим схемам:
- маршруты № 10, 96 – при движении от остановочного пункта «ДК «Строитель» по ул. 30 лет Победы, б-ру Свободы, ул. Энергетиков – далее по маршруту;
- маршрут № 30 – движение по укороченному маршруту с разворотом на ул. Сибирской.
При планировании поездок учитывайте сложившиеся изменения.