ГКЦ Сургута приглашает на концертную программу «Казачок», посвященную празднованию Дня России

​Гоша Куценко: «Дочь прижимается ко мне, и в этот момент я открываю для себя смысл жизни!»

Интервью с главным «антикиллером» страны — о новых проектах, семье, Олеге Табакове, сибирских кровопийцах, редком цветке по имени Юля Самойлова и о помощи детям с ДЦП