ГКЦ Сургута приглашает на концертную программу «Казачок», посвященную празднованию Дня России

Городской культурный центр приглашает жителей и гостей города на концертную программу Народного коллектива ансамбля народной песни и танца «Казачок».
12 июня зрителей ждёт большой праздник народного творчества. В мероприятии примут участие:
- клубное формирование «Ягодка»,
- Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «Альтус»,
- Образцовый художественный коллектив вокальный ансамбль «NewStyle»,
- вокальный ансамбль «Ассорти»,
- Образцовый художественный коллектив ансамбль современного танца «Ритм-Х»,
- Образцовый художественный коллектив ансамбль танца «Солнечные зайчики».
Место проведения: площадь МАУ «Городской культурный центр», ул. Сибирская, 2.
Начало 12 июня в 13:00. Справки по тел.: 24-37-21.
Вход свободный