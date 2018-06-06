Алексей Охлопков покинул пост руководителя Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда

Оставление поста президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» Алексеем Охлопковым связано с вступившими в силу изменениями в законодательстве. При это экс-президент сохранил членство в Совете директоров негосударственного пенсионного фонда.

– С одной стороны, мне очень грустно. Вместе с тем, я осознаю, что оставляю сильную компанию сильной профессиональной команде. Кроме того, я остаюсь частью этой команды, поскольку по-прежнему буду членом Совета директоров - представителем автономного округа-Югры. Таким образом, я буду активно участвовать в принятии стратегических решений фонда, – прокомментировал свой уход Алексей Охлопков.

Решением Совета директоров, исполнять обязанности президента АО «Ханты-Мансийский НПФ» будет вице-президент Мария Стулова. В настоящее время она курирует правовое обеспечение Ханты-Мансийского НПФ, в котором начинала свою карьеру в 2010 году с должности юрист-консульта. Окончательное решение о назначении президента фонда будет принято в течение двух месяцев после согласования кандидатуры с Банком России.

Новое место работы Алексея Охлопкова – Государственная страховая компания «Югория», которую недавно приобрела Группа компания «Регион». Здесь Охлопкову удалось сохранить ранее занимаемый пост генерального директора – место осталось за ним по соглашению с новым собственником ГСК «Югория».

Справка: Алексей Охлопков руководил Ханты-Мансийским НПФ с 2010 года. За это время фонд вышел на самоокупаемость, прошел процедуру акционирования, вошел в систему гарантирования прав застрахованных лиц, увеличил размер пенсионных накоплений более, чем в 2 раза (с 6,6 млрд. руб. до 13,5 млрд. руб.), входит в ТОП-10 по показателям доходности инвестирования средств пенсионных накоплений. По количеству получателей пенсии Ханты-Мансийский НПФ находится на 2 месте в России, кроме того, количество участников окружной программы «Две пенсии для бюджетников» за этот период достигло 40 тысяч жителей Югры, 3 тысячи из которых уже получают дополнительную пенсию, сформированную в Ханты-Мансийском НПФ.