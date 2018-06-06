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​Аэропорт Сургута: пилоты «Победы» все же были пьяны

Фото gazeta.a42.ru
Фото gazeta.a42.ru

Авиакомпания «Победа» уволила пьяных пилотов, пытавшихся совершить рейс из Сургута в Махачкалу, по обоюдному согласию. Вероятно, руководство авиакомпании решило прикрыть пилотов и помочь им сохранить свое лицо, сославшись на то, что сургутский аэропорт не верно оформил документы и по закону их нельзя уволить по соответствующей статье. Информацию об этом опубликовали на Медузе, откуда она пошла гулять по федеральным СМИ. Не исключено, что сейчас при увольнении по соглашению сторон пилоты через пару месяцев смогут вновь приняться за работу.

Сургутскому аэропорту пришлось включиться в ситуацию.

Накануне вечером в группе «аэропорта Сургута» в социальной сети ВКонтакте появилось сообщение о том, что средства массовой информации распространяли недостоверные сведения о неправильном оформлении документов при освидетельствовании пилотов авиакомпании «Победы» на алкоголь.

В свою очередь аэропорт Сургута утверждает, что все документ были оформлены правильно. «Информация была подана в контексте, что сотрудников нельзя было уволить из-за неправильно оформленных документов. Но это не так. На самом деле нашими работниками все было сделано верно, все зафиксировано», – такая информация была предоставлена порталу siapress.ru от группы по связям с общественность ОАО «Аэропорт Сургут».

«С актами медицинского освидетельствования летчики ознакомлены под роспись, записи в журнал регистрации медицинских освидетельствований членов экипажей гражданских воздушных судов и журнал отстранений от полетов внесены своевременно и в полном объеме. Подлинники актов незамедлительно переданы представителю авиакомпании, копии направлены в Росавиацию, – сказано в информационном сообщении ОАО «Аэропорт» Сургут. – Обследование производилось медицинским персоналом, имеющим необходимое образование и сертификаты, ОАО «Аэропорт Сургут» имеет соответствующую лицензию. Прибор, с помощью которого производилось исследование, сертифицирован и поверен. Каких-либо претензий по поводу процедуры отстранения от полета в ОАО «Аэропорт Сургут» от Авиакомпании «Победа» не поступало».


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Сегодня в 15:21, просмотров: 284, комментариев: 0


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