​Спортсменка из Югры завоевала золото чемпионата России по теннису (спорт глухих)

Спортсменка Центра адаптивного спорта Югры Анастасия Гринь завоевала золото на чемпионате России по теннису (спорт глухих).

Соревнования проходили с 21 по 25 мая на кортах института физкультуры РГУФКСМиТ в г. Москве. В них приняли участие около 30 спортсменов инвалидов по слуху из десяти регионов России.

«В первую очередь чемпионат России – это рейтинговые соревнования, на которых производится отбор игроков в сборную России для участия в Кубке мира, который стартует в Турции в конце сентября этого года», – рассказал тренер югорской теннисистки Олег Задирайко.

Анастасия рассказала, что результатом довольна. «В планах на будущее – защитить дипломную работу, получить специальность эколога и усиленно готовиться к Кубку мира, - поделилась Анастасия. – Затем планирую продолжить учебу – поступить в московский институт физкультуры».

Отметим, что приятным дополнением к победе на чемпионате России стало известие о присвоении Анастасии Гринь 28 мая звания мастера спорта России международного класса.