«Левада-центр»: Больше половины россиян ничего не слышали об акциях протеста 5 мая

Большая часть жителей России ничего не знает об акциях протеста, прошедших 5 мая. Таковы результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центром» в конце мая. Согласно им, о протестах 5 мая что-то знают лишь 39 процентов респондентов, а 61 процент никогда о них не слышали.

Больше трети опрошенных (38 процентов) уверены, что причиной протестов стало «Накопившееся недовольство положением дел в стране / политикой властей». Почти столько же (32 процента) выбрали вариант «недовольство тем, что власть не учитывает интересы граждан».

При практически половина респондентов (47 процентов) не испытывают никаких чувств к тем, кто вышел протесты 5 мая. С уважением и раздражением к ним относятся равное количество опрошенных – по 17 процентов.

Чуть меньше половины респондентов (41 процент) заявили, что «определенно не поддерживают» акции протеста. О той или иной поддержке заявили лишь 17 процентов участников опроса.

Опрос проводился 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 56 регионов.