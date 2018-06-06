​Парад семьи прошел по столице Югры//ФОТО

Более 200 человек присоединилось к всероссийской акции «Парад семьи» в Ханты-Мансийске. Основной площадкой стал Музей геологии, нефти и газа, а также площадь перед ним.

После шествия в холле музея чествовали семьи, которые посвятили свою жизнь детям. К примеру, в семье Рано и Евгения Ситниковых подрастает шестеро детей. В семье Валентины Петровны и Александра Михайловича Чеченкиных, отметивших 60-летие со дня свадьбы, трое детей, семеро внуков и трое правнуков. А в приемной семье Татьяны Полуяновой на днях появился 23-й ребенок. Все эти семьи явились примером для молодой семьи Ивана и Ирины Лаптевых, которые только начинают строить крепкие отношения, замешивая их на любви и взаимопонимании.

Культурну ю программу подготовили учащиеся детской школы искусств Ханты-Мансийска. После выступления все участники праздника приняли участие в русских народных забавах и различных конкурсах развлекательной программы «Здравствуй, лето красное!».

«Нам с мужем по 80 лет, но словно 20 лет сбросили на этом празднике. Трогательно нас поздравили. Приятно внимание. Понравилось всё. Особенно детский концерт. Мы уже в возрасте и мало куда выходим, но на этот праздник, если позволит здоровье, в следующем году обязательно придём». — поделилась впечатлениями Валентина Чеченкина.

В холле музея работали восемь мастер-классов. Все желающие могли попробовать свои силы в изготовлении традиционной куклы «Кувада» и сувениров из бумаги, плетении русских поясков, нанесении аквагрима, создании семейного генеалогического древа и пеленанию младенцев.

«Мне все очень понравилось: и шествие, и концерт, и игры, и мастер-класс по изгото влению кукол. Даже не ожидала, что такой увлекательной является игра в жмурки. А при изготовлении куклы-кувадки узнала много нового о русских народных традициях»,- говорит двенадцатилетняя Катя Головенских.

Мнение у всех участников, независимо от возраста, было одно – такие праздники нужны и их можно и нужно проводить почаще.

«Забота о детях начинается с ответственного отношения государства к семье в целом. Сильная и крепкая семья, родители, имеющие работу, качественное здравоохранение и образование, государственное отношение к развитию спорта и культуры – и являются главным критерием защиты ребенка. Немаловажную роль играет семейное воспитание, в первую очередь определяющее мировоззрение будущего члена общества. Поэтому на празднике особое внимание было уделено семьям таким разным, но одинаково счастливым, нашедшим свое призвание в детях, нравственных ценностях, любви и заботе друг о друге»,- подчеркнула один из организаторов «Парада семей», член регионального штаба ОНФ в Югре, руководитель рабочей группы «Общество и власть: прямой диалог» Наталья Западнова.