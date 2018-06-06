​20 тысяч рублей составит размер премии губернатора Югры талантливой молодежи

Стартовал прием заявок для молодых талантов, претендующих на премию губернатора автономного округа. Номинировать молодежь на получение премии могут органы местного самоуправления региона, общественные советы при органах местного самоуправления, члены общественной палаты автономного округа, детские и молодежные общественные объединения, профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования.

20 тысяч рублей, таков размер премии, могут получить жители Югры в возрасте от 14 до 30 лет, которые проявили себя по следующим номинациям:

- научно-техническое творчестве;

- работа по сохранению культуры коренных малочисленных народов Севера;

- творческая деятельность;

- развитие медиа пространства и информатизации;

- добровольческая и волонтерская деятельности;

- формирование здорового образа жизни молодежи;

- патриотическое и духовно-нравственное воспитание;

- развитие ученического, студенческого самоуправления;

- развитие системы межнациональных отношений, профилактика экстремизма в молодежной среде;

- предпринимательство и управление;

- наука и образование;

- общественная деятельность.

Документы на присуждение премии можно оформить до 30 июня текущего года в автоматизированной информационной системе «Премия губернатора Югры». Дополнительно нужно загрузить в информационную систему наградные дипломы по итогам олимпиад, конкурсов научных работ, творческих и иных конкурсов по направлению его деятельности, статьи и иных документы, характеризующих достижения претендента на премию, а также дать согласие на обработку его персональных данных.

Для подачи представления выдвигающая организация направляет запрос на электронный адрес: press@rmc-ugra.ru для создания личного кабинета в электронной базе талантливой молодежи Югры.