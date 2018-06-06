​В Сургуте за продажу спиртного несовершеннолетним возбуждено 5 уголовных дел

Год исправительных работ ждет продавца "магазина у дома", продавшей две бутылки пива 17-летнему сургутянину. Уголовное дело было возбуждено по ст.151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции».

Как сообщили СИА-Пресс в пресс-службе УМВД России по г.Сургуту, факт продажи несовершеннолетнему спиртного был установлен в ходе проведения профилактического мероприятия. Продавец одного из магазинов шаговой доступности, расположенного на улице Пушкина, продала 17-летнему покупателю две бутылки пива. При этом работник торговли даже не спросила у подростка документов, удостоверяющих личность.

В настоящее время в отношении продавца избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В случае, если суд признает ее вину, женщину может ожидать один год исправительных работ.