​Ханты-Мансийский округ избавится от «глухих» мест

На территории Югры в течение 2018-2019 года возведут 10 опорных станций, что усилит возможность приема сигналов сотовой связи на автомобильных дорогах. Таким образом на большинстве трасс округа не останется зон без приема интернета и сотовой связи.

Данный вопрос обсуждали губернатор Югры Наталья Комарова и Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков в рамках юбилейного десятого международного IT-форума.

Дело в том, что по статистике автомобильные дороги Ханты-Мансийского округа обеспечены практически 100-процентным покрытием сотовой связи. На деле, по словам губернатора Югры Натальи Комаровой, дорога из столицы округа в Сургут практически полностью находится в «глухой» зоне – нет связи.

– Вопрос качественной и устойчивой связи особенно важен, поскольку большую часть жизни проводят люди в движении. Очень мобильное у нас население, мощно используют автомобильный транспорт, – подчеркнула Наталья Комарова.

Комментируя данный вопрос Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Константин Носков отметил, что вопрос устойчивой связи – вопрос безопасности. Задача обеспечения сотовым покрытием федеральных автодорог – один из приоритетных направлений работы министерства.

– Сейчас внедряется система ЭРА-ГЛОНАСС. На все новые машины ставится устройство, которое в случае аварии посылает с помощью сотовой связи информацию спасательным службам. Мы прорабатываем с каждым регионом в отдельности вопросы размещения базовых станций сотовыми операторами. Безусловно, большинство регионов идут навстречу, помогают выделять участки, подводить инфраструктуру. Я думаю, в течение ближайших 2-3 лет эта проблема будет решена по всей стране, – прокомментировал данный вопрос Константин Носков.