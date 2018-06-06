В Сургутском районе стали собирать больше взносов за капремонт

В 2017 году собираемость взносов в Сургутском районе за капремонт увеличилась на 10 процентов. Об этом рассказала генеральный директор Югорского фонда капитального ремонта Елена Дерибабина во время расширенного совещания по вопросам ЖКХ администрации района.

«Уровень собираемости взносов в Сургутском районе с начала действия программы капремонта, то есть с ноября 2014 года, на начало года составляет 78,05 процента от общей суммы начислений. В денежном выражении – собрано 416 миллионов рублей из необходимых 533 миллионов. - делится цифрами Елена Дерибабина. - При этом средний показатель по Югре на 1 января этого года составлял 84,19 процента. Несмотря на то, что результаты Сургутского района не дотягивают до среднего уровня по округа в 2017 год рост собираемости оказался очень неплохим – почти 10 процентов, что выше среднего по региону».

Также согласно приведенным ею данным на территории Сургутского района находятся 514 домов, которые входят в программу капремонта. За первый период ее действия (2014-2016 года) в муниципалитете было отремонтировано 47 многоквартирных домов на общую сумму 137 миллионов рублей.