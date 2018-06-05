​Сургутский краеведческий музей приглашает провести выходные на свежем воздухе // ПРОГРАММА

Сургутский краеведческий музей приглашает всех желающих провести выходной день всей семьей на свежем воздухе, приняв участие в культурно-просветительной акции «Музейный квартал».
Всё самое интересное в один день и в одном месте: костюмированные выступления, танцплощадка, игровые зоны для всей семьи, мастер-классы от всех структурных подразделений музея.
Мероприятие запланировано на 16 июня.
12:00 – 13:00 – торжественное открытие акции «Музейный квартал».
- Творческое представление подразделений музея, площадь Радости.
13.00 – 17.00 – «Ретро дискотека» (музыка 1960-80 гг.) в течение дня;
- тематические зоны: этно-зона, игровая зона, арт-зона, фотозона, танцплощадка.
13:05 – 14:05 – час мастерства №1:
- изготовление куклы «Колокольчик», ул. Купеческая;
- мастер-класс «Нефтяная палитра», ул. Салмановская;
- Аква грим, ул. Патриотическая.
14:05 – 14:15 – физкультминутка, площадь Радости.
14:15 – 15:15 – час мастерства №2:
- изготовление куклы «Гусеница-крупеница», ул. Купеческая;
- мастер-класс «Сделано в СССР» - изготовление бумажной ракеты, корабля, самолета, ул. Салмановская;
- изготовление пилотки, ул. Патриотическая.
15:15 – 15:25 – физкультминутка, площадь Радости.
15:25 – 16:25 – час мастерства №3:
- изготовление куклы «Веснянка», ул. Купеческая;
- мастер-класс «Нефтяная палитра», ул. Салмановская;
- мастер-класс по изготовлению собачки в технике оригами,
ул. Патриотическая.
16:25 – 16:35 – физкультминутка, площадь Радости.
16:35 – 17:00 – выставка поделок, закрытие акции, площадь Радости.
В часы мастерства в игровой зоне проходят игры:
«В каждой избушке - свои погремушки», «Забавы Кикиморы», «В мире замечательных зверей», «Золотые ворота», «По пути первых», «Игры советского детства» (турниры по настольным играм).