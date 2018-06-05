​Сургутский краеведческий музей приглашает провести выходные на свежем воздухе // ПРОГРАММА

Сургутский краеведческий музей приглашает всех желающих провести выходной день всей семьей на свежем воздухе, приняв участие в культурно-просветительной акции «Музейный квартал».

Всё самое интересное в один день и в одном месте: костюмированные выступления, танцплощадка, игровые зоны для всей семьи, мастер-классы от всех структурных подразделений музея.

Мероприятие запланировано на 16 июня.

12:00 – 13:00 – торжественное открытие акции «Музейный квартал».

Творческое представление подразделений музея, площадь Радости.

13.00 – 17.00 – «Ретро дискотека» (музыка 1960-80 гг.) в течение дня;

тематические зоны: этно-зона, игровая зона, арт-зона, фотозона, танцплощадка.

13:05 – 14:05 – час мастерства №1:

изготовление куклы «Колокольчик», ул. Купеческая;

мастер-класс «Нефтяная палитра», ул. Салмановская;

Аква грим, ул. Патриотическая.

14:05 – 14:15 – физкультминутка, площадь Радости.

14:15 – 15:15 – час мастерства №2:

изготовление куклы «Гусеница-крупеница», ул. Купеческая;

мастер-класс «Сделано в СССР» - изготовление бумажной ракеты, корабля, самолета, ул. Салмановская;

изготовление пилотки, ул. Патриотическая.

15:15 – 15:25 – физкультминутка, площадь Радости.

15:25 – 16:25 – час мастерства №3:

изготовление куклы «Веснянка», ул. Купеческая;

мастер-класс «Нефтяная палитра», ул. Салмановская;

мастер-класс по изготовлению собачки в технике оригами,

ул. Патриотическая.

16:25 – 16:35 – физкультминутка, площадь Радости.

16:35 – 17:00 – выставка поделок, закрытие акции, площадь Радости.

В часы мастерства в игровой зоне проходят игры:

«В каждой избушке - свои погремушки», «Забавы Кикиморы», «В мире замечательных зверей», «Золотые ворота», «По пути первых», «Игры советского детства» (турниры по настольным играм).