В Сургутском районе раскритиковали работу Югорского фонда капремонта

На прошедшей 5 июня в администрации Сургутского района расширенном совещании по вопросам ЖКХ работа Югорского фонда капитального ремонта подверглась критике со стороны чиновников, в том числе и главы муниципалитета Андрея Трубецкого. Причиной стало большое количество жалоб на качество ремонта домов, которые проводились фондом и слабая вовлеченность его сотрудников в устранение технических огрехов.

«В последнее время, как от жителей, так и от управляющих компаний приходит много жалоб на качество работы Югорского фонда капремонта. Вспоминают и состояние вроде бы отремонтированных домов, в которых все быстро разваливается. — объяснил Андрей Трубецкой. — Много жалуются на то, что сотрудники фонда капремонта не приезжают в дома, в которых ремонт был проведен некачественно и не общаются с жителями. Ситуация складывается не совсем правильная, когда мы пишем в фонд капремонта письма, а нам на них не отвечают, а в результате люди могут сидеть без тепла. Давайте как-то решать эти злободневные проблемы».

Кроме того, глава района отметил, что постоянные поездки сотрудников администрации по проблемным объектам неэффективны и нужно подходить системно к решению всех вопросов. В качестве решения этой проблемы он предложил увеличить кадровый состав сотрудников Югорского фонда капремонта в Сургутском районе и правильной организации их работы.

«Сейчас на Сургут и Сургутский район приходится два представителя Югорского фонда капремонта. Но с учетом того, что в двух муниципалитетах проживает 500 тысяч человек, такого количества представителей фонда явно не хватает для того, чтобы отслеживать качество работ по капремонту, работать с заявлениями и так далее. Я предлагаю увеличить штат местных сотрудников фонда и облегчить нам всем работу», - заключил Андрей Трубецкой