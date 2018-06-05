​Югра может стать тестовой площадкой для 5G сетей

Губернатор Югры Наталья Комарова предложила министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константину Носкову сделать Югру тестовой площадкой для 5G сетей. Разговор состоялся во время IT-форума, который сегодня начался в Ханты-Мансийске.

«У нас колоссальный запрос на современные технологии. Нефтегазодобыча – это очень высокоразвитое производство. В этой связи, если переложить запрос, он даже выше, чем у отдельных «миллионников», – сказала глава региона.

Носков в свою очередь идею поддержал и добавил, что перспектива у такой инициативы есть.

Напомним, что 1 июня 2017 года «МегаФон» совместно с Huawei показали возможность передачи данных в сетях 5G со скоростью 35 Гбит/с на частоте 70 ГГц. Если перевести в гигабайты, получится 4,3 Гб. Такие скорости позволяют скачивать FullHD фильмы за пару секунд. Однако даже если рассматривать заявленные 2-5 Гбит/с – это 250-626 Мб. Показатели впечатляют.

Напомним, ближайшее тестирование 5G сетей пройдет во время Чемпионата мира по футболу в Москве и Казани. После чего к 2020 году такие технологии появятся в 8 крупнейших городах России, а в 2025 году – в 16 населенных пунктах с населением свыше 1 млн человек.

Справка:

5G— это пятое поколение технологий мобильной связи с огромной скоростью передачи данных — несколько гигабит в секунду. Кроме того, сети 5G уменьшают задержку сигнала до одной миллисекунды — против 10 миллисекунд в сетях 4G и 100 миллисекунд в 3G. При этом отмечается меньший расход энергии батареи.