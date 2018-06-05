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​Югорчанам могут повысить взносы за капремонт

В правительстве Югры обсудили сбалансированность региональной программы капремонта.

Главная проблема, которая может образоваться в ближайшем будущем — округ может столкнуться с дефицитом средств, так как стоимость ремонтных работ растет (рост цен на материалы, услуги, ресурсы с начала реализации программы превысил 20 процентов).

В пример приведен 2016 год, когда было отремонтировано 544 дома на сумму чуть более трех млрд рублей. В текущем же году на ремонт 625 многоквартирных домов потребуется уже в два раза больше денег.

Для устранения потенциальной проблемы имеется несколько вариантов: сокращение видов и состава работ по ремонту общего имущества, оплата которых производится за счет минимального размера взноса на капремонт; исключение из программы деревянных домов, ремонт которых неэффективен экономически; сокращение срока предоставления отсрочки по уплате взносов по домам-новостройкам; увеличение размера взноса (в Югре его размер не повышался с самого начала реализации программы).

Однако заместитель губернатора Дмитрий Шаповал отметил, что повышение размера взноса может произойти только в крайнем случае – если все остальные не дадут результата. Чиновник подчеркнул, что югорчане и так платят за капремонт больше, чем жители большинства других городов и областей в России.


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Сегодня в 15:46, просмотров: 248, комментариев: 0


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