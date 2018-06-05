Десятиклассников Сургута готовят к службе в армии

Учебный пункт лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. с 1 по 6 июня стал местом проведения сборов для учеников 10-х классов сургутских школ. Пятидневные учебные сборы собрали 105 юношей из гимназии «Лаборатория Салахова», лицея № 3, лицея Хисматулина, школ № 3 и № 25.

Как сообщили СИА-Пресс в пресс-центре МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И., в программе учебных сборов – основные виды подготовки к военной службе: огневая, строевая, физическая, тактическая, военно-медицинская, знания по радиохимической и биологической защите, знания общевоинского устава. Занятия проводятся офицерами-воспитателями лицея Хисматулина.

«Никто пока не отменял военную обязанность. Очень часто юноши психологически и физически оказываются не готовы к армейской жизни. Мы не ставим цели поставить всех под ружье. Для нас важно, чтобы наши ученики были готовы к любым вызовам. И бойцовские навыки, общая уверенность в своих силах, которые мы стараемся здесь культивировать, пригодятся и в армии, и в науке и в любой карьерной траектории», – говорит начальник учебных сборов Михаил Васильевич Кочетовский.

Участники сборов также считают, что полученные навыки пригодятся им не только во время службы в Вооруженных силах России, но и в обычной жизни.