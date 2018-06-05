​Сургутская команда стала чемпионом Югры по мини-футболу

В Ханты-Мансийске прошел чемпионат Югры по мини-футболу. В финальном матче победу над Ханты-Мансийской командой одержали сургутяне, пишет Ugramegasport. Таким образом, Сургут стал четырёхкратным победителями Спартакиады ветеранов спорта. На третьей позиции оказалась команда Нижневартовска.

Один из игроков сургутской команды рассказал, что победа далась им нелегко. «Хочу поблагодарить организаторов за проведенный турнир, игры проходили на великолепном стадионе. То, что играть пришлось на улице, на искусственном травяном покрытии привнесло свой отпечаток, нагрузки все-таки другие, — отметил игрок команды-победителя Александр Антипов. — Приехало очень много команд, мы их хорошо знали. В группе у нас был тяжелый матч со своими, командой Сургутского района. Кроме того, серьезный матч ждал в финале. Ответственность была высокая, и команда Ханты-Мансийска очень сильная, да и болельщики их поддерживали, но мы показали свою игру, не допустили ошибок и заслуженно победили 3-0. Мы становимся победителями окружной спартакиады уже в четвертый раз подряд, видимо, больше всех хотим победить. Тренируемся мы регулярно, два раза в неделю, наверное, поэтому у нас есть выбор игроков. Сюда приехали сильнейшие».

Всего в чемпионате приняли участия команды из семи городов. Кроме призеров это: Когалым, Нефтеюганск, Пыть-Ях и Югорск.