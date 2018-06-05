В Сургуте пассажирам общественного транспорта расскажут о достопримечательностях города

Акция «Экскурсионный автобус» пройдет в преддверии Дня города – 11 июня. В этот день можно будет познакомиться с историей города и его достопримечательностями, проехав на одном из автобусов маршрута №45. Время проведения просветительской акции с 12 до 15 часов.

Как сообщили СИА-Пресс в комитете культуры и туризма администрации Сургута, акция проводится историко-культурным центром «Старый Сургут» при поддержке комитета культуры и туризма Администрации города Сургута, партнером выступает ООО «Центр». Акция направлена на популяризацию истории города, привлечению внимания горожан к наследию Сургута.

При поездке по маршруту «железнодорожный вокзал - магазин «Москва» профессиональный экскурсовод расскажет жителям и гостям города о парках, скверах, памятниках за окном автобуса, истории их создания, а также познакомит пассажиров с интересными сведениями о городе Сургуте.

Узнать общественный транспорт, принимающий участие в акции можно по логотипу туристско-информационного центра Сургута и надпись «Экскурсионный автобус» на лобовом стекле.