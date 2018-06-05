​В Югре сократилось количество аварий

Количество аварий на дорогах Югры сократилось на 15,9 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные привел заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин на заседании комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Он подчеркнул, что чаще всего аварии происходят по вине водителей.

Бухтин рассказал, что в 2017 году для повышения безопасности на дорогах Югры были установлены 2,8 км тросовых ограждений по оси проезжей части дорог, а также поперечные шумовые полосы на 14 участках дорог.

«В автономном округе функционирует 660 видеокамер. В 2017 году с помощью систем выявлено более 246 тысяч правонарушений. Значительное снижение аварийности зафиксировано именно на дорогах, где осуществляют работу экипажи по фотовидеофиксации нарушений ПДД», – добавил Бухтин.

Отметим, что для повышения безопасности на дорогах в регионе проводятся профилактические акции. Например, «Безопасные каникулы» или «День безопасности». В текущем учебном году в таких акциях приняли участие 113 186 человек, из них более 15 000 – родители.