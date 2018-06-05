​Ханты-Мансийский НПФ в пятерке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал показатели деятельности негосударственных пенсионных фондов за первый квартал.
Среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше 10 млрд.руб., АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 4 место с результатом инвестирования пенсионных накоплений 10,8% годовых.
Это выше средней доходности НПФ. По данным Банка России, средняя доходность российских фондов по инвестициям пенсионных накоплений за первый квартал составила 8,2% годовых.
При этом, четыре НПФ показали по итогам первого квартала отрицательную доходность:
- НПФ «ЛУКОЙЛ-гарант»: –0,8%
- НПФ «Магнит»: –1,9%
- НПФ «Социальное развитие»: –4,9%
- НПФ электроэнергетики: –9,2%