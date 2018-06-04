Опубликован рейтинг стран с худшими дорогами. На каком месте Россия?

Россия заняла 114 место из 137 в рейтинге стран с наихудшими дорогами, сообщает РБК со ссылкой на Индекс глобальной конкурентоспособности 2017–2018. Доклад опубликован на сайте Всемирного экономического форума (ВЭФ). Несмотря на низкую позицию, в рейтинге указано, что у российских дорог замечен тренд на улучшение по сравнению с прошлыми показателями.

Лучшими в рейтинге были признаны автобаны Объединенных Арабских Эмиратов, Сингапура, Швейцарии, Гонконга и Японии. Наихудшие автострады оказались в большинстве стран Африканского континента. Лидером со знаком минус оказалась Мавритания. Следом за ней идут Демократическая Республика Конго и Гаити. Четвертая и пятая строчки остались за Мадагаскаром и Гвинеей.