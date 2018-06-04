Детей в Сургутской травматологии посетили мультгерои

В Травматологической больнице Сургута по традиции прошел праздник, посвященный Международному дню защиты детей. Веселые и яркие миньоны навестили маленьких пациентов в травматолого-ортопедическом и нейрохирургическом отделениях.

«В настоящее время в учреждении проходят лечение более 60 детей, включая младенцев, — отметила заместитель главного врача по организационно-методической работе БУ «Сургутская клиническая травматологическая больница» Светлана Алиева. — Это пациенты с нейрохирургической патологией, скелетными травмами, заболеваниями со всей Югры. И в Международный день защиты детей каждый ждал чудес и подарков! Мы рады, что в этом году организовать праздник нам помог коллектив фирмы «Теплоснабкомплект». Сотрудничаем с ними не первый год, — это люди неравнодушные и отзывчивые!»

Благодаря комании каждый маленький пациент получил подарок. А для игровой комнаты медицинского учреждения были закуплены игры: «Железная дорога», «Хоккей», «Футбол», наборы «Доктор», «Кулинар», творческие комплекты для рисования, а также настольные экономические игры и другие.

Праздник удался: мальчишки и девчонки активно включались в игру, участвовали в веселых миниатюрах, справлялись с конкурсными заданиями от миньонов. Тех пациентов, которые в силу своего заболевания не могли покинуть больничную койку, мультгерои навестили в палатах.