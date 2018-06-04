Интернет вывел транспортных полицейских Сургута на браконьера

36-летний житель Нижневартовска был задержан сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте. У мужчины были изъяты семь сибирских осетров. Выяснилось, что нижневартовец добывал и продавал рыбу, занесенную в Красную книгу Российской Федерации. Вырученные таким образом денежные средства он тратил на личные нужды.

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по УрФО, выйти на браконьера сотрудникам транспортной полиции помог Интернет – на одном из сайтов объявлений неизвестный предлагал купить осетров.

В настоящее время в отношении жителя Нижневартовска возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК РФ.

Мужчине может грозить до трех лет принудительных работ и штраф до одного миллиона рублей.