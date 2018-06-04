16+
Наверх
Логотип Сиапресс

Дикоросы Югры перестанут быть дикими – правительство региона готовит условия для появления плантаций

Фото NV86.ru
Фото NV86.ru

Развитию практически неосвоенной отрасли было посвящено совещание правительства региона под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

В рамках новой стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года предусмотрен запуск инвестиционных проектов по выращиванию лесных ягод на плантациях. Такой подход, по мнению разработчиков, позволит создать к 2030 году почти 1000 рабочих мест. Также развитие плантаций для выращивания дикоросов позволит выйти на уровень заготовок в 1000 тонн ягод в год. При этом, помимо выращивания предполагается организовать и переработку лесных ягод. Для реализации данных проектов планируется привлечь представителей коренных малочисленных народностей Севера, коих на территории Югры проживает около 31 тысячи человек.

По версии департамента по промышленности автономного округа, одним из институтов, способных обеспечить создание условий для появления плантаций ягод, может стать вновь создаваемая сельхозкооперация, которая более привычна для представителей коренных малочисленных народностей Севера.

При благополучном исполнении всех мероприятий по развитию отрасли по выращиванию и переработке дикоросов, планируется привлечь в данную отрасль в 14 раз больше инвестиций к 2030 году. Также развитие данной отрасли позволит обеспечить рабочими местами представителей коренных малочисленных народностей Севера.

«В конечном итоге предполагается создать динамично развивающуюся, конкурентоспособную заготовительную и перерабатывающую отрасль на основе рационального использования биологических ресурсов. Развитие этого вида экономической деятельности способно стимулировать рост производства в смежных отраслях: пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной, химической, производства строительных материалов», - сказала Наталья Комарова.

Между тем в Сургутском районе существуют работающие предприятия по заготовке и переработке биоресурсов – на территории муниципалитета действует компания по переработке мхов в полуфабрикаты для пищевой промышленности. Ягодами данное предприятие занимается в качестве побочной продукции ввиду сезонности и чередования урожайных-неурожайных лет.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 16:32, просмотров: 60, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Пока это не сквер, а стройплощадка

​Пока это не сквер, а стройплощадка
Сургутскую зону отдыха за 100 млн рублей оценила эксперт Центрального штаба ОНФ
Лилия Сулейманова Сегодня в 12:47
326 3
Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему

Государству все же придется обеспечить малый бизнес льготными кредитами. И вот почему
Мнения экспертов на ПЭМФ
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 10:30
247 0
​На работу – только вместе с вахтой

​На работу – только вместе с вахтой
Как буровая бригада Лёвина из-за жадности своей добилась фантастической проходки
Людмила Захарова 03 июня в 10:42
1802 0
Праймериз перед праймериз

Праймериз перед праймериз
Кандидаты в депутаты думы Сургута провели дружескую встречу для обмена мнениями накануне тренировочных выборов
Василий Голобородько 02 июня в 16:39
1911 10
​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!

​Отрава от аптеки № 100. Вы этого достойны, дураки!
Фармацевтическая драма в 4-х действиях. Действующие лица: мы, те и некоторые
Татьяна Грин-Кондрашина, член Совета ТОС № 29 микрорайона «Строитель» 02 июня в 10:17
2344 5
​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО

​Ондатры заполоняют Сургут // ФОТО, ВИДЕО
Зверьки, размером чуть больше ладони, все чаще появляются на улицах города
Анастасия Якупова 01 июня в 17:25
1514 1
Лай собак и Солженицын

Лай собак и Солженицын
В Сургутском музыкально-драматическом театре открыли VIII окружной театральный фестиваль «Белое пространство»
Надежда Макаренко 01 июня в 16:14
1176 45
Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Кто в детстве для нас являлся примером, советчиком, надежным плечом?

Давайте нашей беззаветной любовью насколько возможно долго сбережем в маленьких сердцах желание жить с открытой душой, быть честным и искренним
Ирина Урванцева, депутат Думы ХМАО-Югры 01 июня в 12:00
569 1
Каждый ребенок имеет право на счастливое детство

Каждый ребенок имеет право на счастливое детство
Желаю юным жителям города крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и веселых каникул
Вадим Шувалов, глава города Сургута 01 июня в 09:59
446 1
​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

​Андрей Сенин: «Сургутские подростки генетически предрасположены к условиям Арктики»//ФОТО

Основатель Центра «Сибирский легион» вернулся в строй с новыми стратегией и тактикой воспитания подростков.
Сергей Кукушкин 01 июня в 09:04
783 0
​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске

​Погибшим под Ханты-Мансийском детям установят мемориал в Нефтеюганске
Уполномоченный по делам человека в Югре, представители региональной власти и глава Нефтеюганска в очередной раз встретились с родителями юных спортсменов
Лилия Сулейманова 31 мая в 13:24
383 0
Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека

Этот светлый праздник напоминает нам о самом лучшем времени в жизни каждого человека
Примите мои поздравления с Международным днем защиты детей
Надежда Красноярова, председатель думы г. Сургута 31 мая в 19:22
582 0
В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

В Сургуте рассказали о настоящем и будущем блокчейна и рынка криптовалют

Несмотря на все сложности криптоэкономики на российском рынке, индустрия будет бурно развиваться
Ирина Калугина 31 мая в 17:49
587 0
​Кто ответит за наваленную кучу?

​Кто ответит за наваленную кучу?
В Сургуте более 30 стихийных свалок. Как решить проблему захламления города
Анастасия Якупова 31 мая в 17:40
734 0
Мы самые рыжие что ли?!

Мы самые рыжие что ли?!
Жители мкрн НГДУ пожаловались чиновникам, что 40 лет первыми лишаются горячей воды
Сергей Степанов 31 мая в 17:33
907 0
Золотой телец // ФОТОФАКТ

Золотой телец // ФОТОФАКТ
В Сургуте появилась полутораметровая статуя быка
Редакция СИА-ПРЕСС 31 мая в 17:03
1008 1
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Стройнова Маргарита Сергеевна
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика