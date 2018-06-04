Дикоросы Югры перестанут быть дикими – правительство региона готовит условия для появления плантаций

Развитию практически неосвоенной отрасли было посвящено совещание правительства региона под председательством губернатора Югры Натальи Комаровой.

В рамках новой стратегии социально-экономического развития Югры до 2030 года предусмотрен запуск инвестиционных проектов по выращиванию лесных ягод на плантациях. Такой подход, по мнению разработчиков, позволит создать к 2030 году почти 1000 рабочих мест. Также развитие плантаций для выращивания дикоросов позволит выйти на уровень заготовок в 1000 тонн ягод в год. При этом, помимо выращивания предполагается организовать и переработку лесных ягод. Для реализации данных проектов планируется привлечь представителей коренных малочисленных народностей Севера, коих на территории Югры проживает около 31 тысячи человек.

По версии департамента по промышленности автономного округа, одним из институтов, способных обеспечить создание условий для появления плантаций ягод, может стать вновь создаваемая сельхозкооперация, которая более привычна для представителей коренных малочисленных народностей Севера.

При благополучном исполнении всех мероприятий по развитию отрасли по выращиванию и переработке дикоросов, планируется привлечь в данную отрасль в 14 раз больше инвестиций к 2030 году. Также развитие данной отрасли позволит обеспечить рабочими местами представителей коренных малочисленных народностей Севера.

«В конечном итоге предполагается создать динамично развивающуюся, конкурентоспособную заготовительную и перерабатывающую отрасль на основе рационального использования биологических ресурсов. Развитие этого вида экономической деятельности способно стимулировать рост производства в смежных отраслях: пищевой, перерабатывающей, сельскохозяйственной, химической, производства строительных материалов», - сказала Наталья Комарова.

Между тем в Сургутском районе существуют работающие предприятия по заготовке и переработке биоресурсов – на территории муниципалитета действует компания по переработке мхов в полуфабрикаты для пищевой промышленности. Ягодами данное предприятие занимается в качестве побочной продукции ввиду сезонности и чередования урожайных-неурожайных лет.