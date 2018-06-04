​Сбербанк принял участие в форуме УрФО «Сообщество»

Западно-Сибирский банк Сбербанка принял участие в форуме УрФО «Сообщество», который прошел в Ханты-Мансийске. Банк представил тему «Волонтерство и благотворительность как инструменты развития корпоративной культуры».

«2018 год объявлен «Годом добровольца» в России. Сбербанк реализует много социальных и благотворительных проектов. Мы рассказали участникам форума о том, как выстраивается данная работа в банке, уделили особое внимание акции «Добрый новогодний подарок», которая реализуется при поддержке Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». Эта акция направлена на поддержку эффективных проектов НКО по социализации, адаптации и профориентации детей, оставшихся без попечения родителей, и детей с особенностями ментального развития», — рассказала руководитель проектов развития корпоративной культуры Тамара Власова.

Форум «Сообщество» – это открытая площадка для представителей НКО и различных компаний, готовых заниматься социальной работой. В работе секций приняли участие около тысячи активистов из Уральского федерального округа.