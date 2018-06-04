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«Левада-центр»: Россияне высказали свое отношение к переназначению Дмитрия Медведева

Переназначение Дмитрия Медведева на должность премьер-министра не одобряет более половины россиян, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на результаты опроса «Левада-центра», проведенного в конце мая. Согласно им, 51 процент респондентов не одобряет сохранение Медведевым поста председателя правительства.

Положительно к исполнению Медведевым обязанностей премьера относится 41 процент, восемь процентов не определились с ответом. Отметим, когда политик возглавил правительство в 2012 году, это назначение, по подсчетам «Левада-центра», одобряли 59 процентов опрошенных, не одобряли — 25 процентов, не определились — 16 процентов.


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Сегодня в 14:31, просмотров: 233, комментариев: 1


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Сегодня в 14:37
назначение медведева, рост цен на бензин, повышение налогов россияне одобрили 18 марта

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