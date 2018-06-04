ОНФ поможет Трубецкому расселить граждан Сургутского района из непригодного жилья

Об этом заявила представитель центрального штаба ОНФ Светлана Калинина после инспекции поселка ГПЗ, входящего в состав сельского поселения Солнечный Сургутского района. «Мы увидели, что для решения проблем нужна помощь на федеральном уровне – министерства строительства и ЖКХ. Необходимо внести изменения в законодательство. А именно – отдельно обозначить проблемы именно северных территорий. Район пытается переселить больше людей. Но мы прекрасно понимаем, что выверни он все карманы, больше чем сейчас он сделать не сможет. ОНФ будет доказывать федеральным министерствам, что для северных территорий нужны отдельные программы по переселению. Что именно сюда должно быть увеличено бюджетирование. Вместе с прокуратурой и губернатором вашего региона мы построим диалог с организациями, которые бросили этот фонд и оставили людей в такой ситуации. По крайней мере, на площадке ОНФ мы этот диалог составим», - пообещала представитель Центрального штаба.

В поселок ГПЗ ОНФ приезжает уже не в первый раз. Почему именно эта территория оказалась в зоне особого внимания, объясняется просто. Из 14 домов поселка 12 непригодны для проживания. С начала года 5 уже признаны аварийными. Но люди из них не расселены. Слишком велик масштаб проблемы. В общей сложности, для расселения всего аварийного и непригодного жилья на территории Сургутского района при установленной на сегодняшний момент РСТ выкупной стоимости квадратного метра в 51 тыс. рублей потребуется порядка 24 миллиарда рублей. В этом году администрация Сургутского района для переселения из аварийного жилья уже выделила п. Солнечному 45 млн рублей – на покупку 15 квартир.

«Я ждал визита представителя центрального штаба ОНФ. И рассчитываю на помощь. Потому что усилий только муниципалитета с учетом объема накопленной проблемы будет недостаточно, чтобы решить ее в обозримом будущем», - признался глава Сургутского района Андрей Трубецкой.



Поселок Солнечный и входящий в его состав п. ГПЗ является одним из лидеров по объему аварийного жилья в Сургутском районе. По состоянию на 2018 г. на его территории находится почти 40 процентов всего аварийного жилья в муниципалитете. Поэтому администрация Сургутского района с момента создания программ по переселению выделяла значительное финансирование именно на это поселение.

С 2011 года районные власти потратили на улучшение жилищных условий людей, проживающих в аварийном и непригодном для проживания жилье в п. Солнечный, уже почти миллиард (887 млн. р.). Но без увеличения объемов финансирования из федерального и регионального бюджетов решение квартирного вопроса жителей Сургутского района может затянутся еще на несколько десятков лет.

Фото А.Андронова