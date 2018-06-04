В Сургуте подвели итоги праймериз «Единой России»

По результатам праймериз «Единой России», которые прошли в Сургуте 3 июня, партия определила тройку победителей, которым будет оказана поддержка на выборах в сентябре этого года. Первое место заняла преподаватель английского языка Татьяна Боженко, которая планирует идти на выборы в 22 избирательном округе. Вторым пришел генеральный директор компании «СветоДизайн-Югра» Рустем Юсупов, который уже давно планировал попробовать себя в политике. Третьим оказался директор ЖКУ РКЦ Григорий Матвийчук. Имена новых депутатов городской думы станут известны в единый день голосования 9 сентября.