В Югре назвали победителей конкурса президентских грантов

По итогам первого в 2018 году конкурса Фонда президентских грантов 23 проекта из Югры получили финансовую поддержку, сообщает сайт правительства округа. Деньги пойдут на реализацию инициатив по развитию гражданского общества: социальное обслуживание, поддержка семьи, материнства и детства, сохранение исторической памяти, укрепление межнационального и межрелигиозного согласия, поддержка проектов в области культуры и искусства.

В общей сложности победителями первого конкурса президентских грантов стала 1551 НКО, их которых 1355 – региональные проекты из 82 субъектов РФ.