Сургутский район занял 8 место по явке на праймериз в Югре

В предварительном голосовании партии «Единая Россия» Сургутский район показал явку почти в 15 процентов. В асолютном выражении на счетные участки пришло больше 8 тысяч человек. Лидерами праймериз стала деревня Русскинская (26,44), поселки Нижнесортымский (22,74) и Сытомино (22,19). Меньше всего голосующих было зафиксировано в крупных населенных пунктах Сургутского района – Барсово (14,97), Лянторе (12,25) и Солнечном (12,01). Окончательные итоги предварительного голосования будут подведены на заседании окружного политсовета «Единой России».