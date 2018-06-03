​Россия восстановит импорт картошки из ряда регионов Египта

С 6 июня будет возобновлен импорт картофеля из ряда регионов Египта, свободных от заболевания бурой гнилью, пишет «ТАСС» со ссылкой на представителя Россельхознадзора Юлию Мелано.

Ранее, 16 марта, Россельхознадзором было введено ограничение на поставки картофеля из нескольких регионов Египта после обнаружения в нем бактерии – возбудителя бурой бактериальной гнили. Поставки из других регионов производились в штатном режиме.

Напомним, что в 2017 году Египет стал крупнейшим покупателем российского продовольствия. Он приобрел у России товаров на $1,739 млрд. До этого крупнейшим покупателем российских продуктов был Китай.