​Опубликован состав сборной России для участия в ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал окончательный состав на домашний чемпионат мира по футболу. В составе сборной 23 футболиста.
Вратари:
- Игорь Акинфеев (ЦСКА),
- Владимир Габулов («Брюгге»),
- Андрей Лунев («Зенит»).
Защитники:
- Сергей Игнашевич,
- Марио Фернандес (оба — ЦСКА),
- Владимир Гранат,
- Федор Кудряшов (оба — «Рубин»),
- Андрей Семенов («Ахмат»),
- Игорь Смольников («Зенит»),
- Илья Кутепов («Спартак»).
Полузащитники:
- Александр Ерохин,
- Юрий Жирков,
- Далер Кузяев (все — «Зенит»),
- Александр Головин,
- Алан Дзагоев (оба — ЦСКА),
- Роман Зобнин,
- Александр Самедов (оба — «Спартак»),
- Юрий Газинский («Краснодар»),
- Антон Миранчук («Локомотив»),
- Денис Черышев («Вильярреал»).
Нападающие:
- Артем Дзюба («Арсенал» Тула),
- Алексей Миранчук («Локомотив»),
- Федор Смолов («Краснодар»).