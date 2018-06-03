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​Опубликован состав сборной России для участия в ЧМ-2018

Тренерский штаб сборной России по футболу опубликовал окончательный состав на домашний чемпионат мира по футболу. В составе сборной 23 футболиста.

Вратари:

  • Игорь Акинфеев (ЦСКА),
  • Владимир Габулов («Брюгге»),
  • Андрей Лунев («Зенит»).

Защитники:

  • Сергей Игнашевич,
  • Марио Фернандес (оба — ЦСКА),
  • Владимир Гранат,
  • Федор Кудряшов (оба — «Рубин»),
  • Андрей Семенов («Ахмат»),
  • Игорь Смольников («Зенит»),
  • Илья Кутепов («Спартак»).

Полузащитники:

  • Александр Ерохин,
  • Юрий Жирков,
  • Далер Кузяев (все — «Зенит»),
  • Александр Головин,
  • Алан Дзагоев (оба — ЦСКА),
  • Роман Зобнин,
  • Александр Самедов (оба — «Спартак»),
  • Юрий Газинский («Краснодар»),
  • Антон Миранчук («Локомотив»),
  • Денис Черышев («Вильярреал»).

Нападающие:

  • Артем Дзюба («Арсенал» Тула),
  • Алексей Миранчук («Локомотив»),
  • Федор Смолов («Краснодар»).

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Сегодня в 18:22, просмотров: 130, комментариев: 0


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