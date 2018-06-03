​Глава Сургутского района Андрей Трубецкой принял участие в предварительном голосовании

Андрей Трубецкой традиционно проголосовал в п.Барсово. Там осенью должен поменяться состав совета местных депутатов.

В сегодняшнем праймеризе партии «Единая Россия» принимают участие 15 человек. Они будут конкурировать за 10 депутатских мандатов.

«Внутрипартийное голосование – обязательная с недавнего времени процедура, которая позволяет определить лидеров предстоящих выборов. Для кандидатов это хорошая возможность оценить свои силы. В результате предварительного голосования каждый из участников получит рейтинг народной поддержки на сегодняшний момент, что позволит выявить сильные и слабые места в ходе будущей предвыборной кампании» - считает глава Сургутского района Андрей Трубецкой.

В общей сложности, 9 сентября в муниципалитете пройдут выборы в 10 населенных пунктах. В сегодняшнем предварительном голосовании принимают участие 17 кандидатов на пост глав поселений и 179 на места в советах депутатов.

Счетные участки открыты с 8 утра и будут работать до 20:00. По состоянию на 14:00 явка населения составила почти 10 процентов.