​Количество школьников в России сократилось на 20 процентов

Правительство России подсчитало, что за последние 17 лет численность школьников в стране сократилась более чем на 21,7 процента, пишет «Интерфакс» со ссылкой на сайт кабмина.

«Серьезным фактором, влияющим на развитие российского образования, остается демографическая ситуация. За последние 17 лет (с 2000 по 2017/2018 учебный год) численность школьников сократилась более чем на 21,7%. «Демографическая яма» с уровня общего образования перемещается на уровень профессионального (среднего профессионального и высшего) образования», – говорится в тексте доклада.

В документе также отмечается, что «прогнозная численность студентов вузов в 2018/2019 учебном году может составить около 4,3 млн. человек, снизившись более чем на 40 процентов по отношению к численности студентов вузов в 2009 году (7,4 млн. человек)».