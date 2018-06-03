​Сургутяне отметили день защиты детей

В Сургуте прошли различные мероприятия приуроченные ко дню защиты детей. Таким образом, у здания театра актера и куклы «Петрушка» началось игровое представление «Большой необыкновенный концерт». Творческие коллективы города показали зрителям яркие номера и театральные постановки. Кроме того, там же состоялось шоу мыльных пузырей, а также были продемонстрированы интересные научные опыты.

В городе были организованы различные мастер-классы, аттракционы и ярмарки. Еще одно мероприятие для семейного отдыха «Ключ к лету» прошло на центральной площади ИКЦ «Старый Сургут». Зрителям презентовали летние программы учреждения: «Игры нашего двора», «Забавы с Черным лисом», «Югорские потехи».

В свою очередь в городском парке культуры и отдыха ребят встречали представлением «Веселая карусель», включающим тематические фотозоны, выставки детского рисунка, а также конкурсно-игровые развлечения.