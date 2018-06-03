​6 июня в Центральной библиотеке пройдет празднование Пушкинского дня России // ПРОГРАММА

Жителям и гостям города предлагают обширную программу для детей и взрослых. С 10.00 и до самого вечера пройдут разнообразные мероприятия.

Для самых юных посетителей будет представлен кукольный спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке», а также состоится показ мультфильмов по сказкам А.С. Пушкина, викторины и игровая программа.

Для ребят постарше – мастер-классы по изготовлению сувениров с изображением героев пушкинских сказок, тимбилдинг «Построй башню русской словесности».

Кроме того, выставка «Город, помнящий поступь Петра» расскажет об истории Санкт-Петербурга, которому в этом году исполняется 315 лет.

В 16.30 начнется торжественная часть празднования с возложением цветов к памятнику Поэту, выступлениями приглашенных, чтением любимых пушкинских строк всеми желающими.