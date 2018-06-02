В Сургуте и районе завтра пройдут тренировочные выборы

Партия «Единая Россия» проводит праймериз среди кандидатов, которые хотят стать депутатами городской и районной дум, а также стать главами поселений.

К участию допускаются не только единороссы. Примерно половина участников завтрашнего предварительного голосования на территории сургутского региона к партии власти отношения не имеют. Причина участия — партийная поддержка уже на настоящих осенних выборах. Единый день голосования назначен на 9 сентября. Сургутянам в этот день надо будет избрать двух депутатов городской думы – по 4 и 22 избирательным округам, а жителям Сургутского района – глав и советы депутатов поселений.

Победа в завтрашних праймериз гарантирует кандидатам (не зависимо от партийной принадлежности) информационную кампанию и юридическое сопровождение за счет «ЕР», а также снимает задачу собирать подписи жителей в свою поддержку – самый трудозатратный момент избирательного процесса.

Потому политическую ситуацию уже можно считать достаточно разогретой. В городских праймериз участвуют 16 человек, в районных – около двухсот: 17 кандидатов на пост глав поселений и 179 — на места в советах депутатов.

Счетные участки будут завтра работать с 8 утра. В Сургуте принять участие в предварительном голосовании приглашаются жители 4 и 22 избирательных округов