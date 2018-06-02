Вчера в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске произошло возгорание в игровой комнате. Восемь детей получили ожоги первой и второй степени тяжести. Уже сегодня специалисты МЧС по Иркутской области озвучили предварительную версию возгорания — воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в научно-исследовательском центре «Гравитация».
МЧС озвучили предварительную версию возгорания в ТРЦ Иркутска // ВИДЕО
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