МЧС озвучили предварительную версию возгорания в ТРЦ Иркутска // ВИДЕО

Вчера в торгово-развлекательном комплексе «Комсомолл» в Иркутске произошло возгорание в игровой комнате. Восемь детей получили ожоги первой и второй степени тяжести. Уже сегодня специалисты МЧС по Иркутской области озвучили предварительную версию возгорания — воспламенение газовоздушной смеси при проведении эксперимента в научно-исследовательском центре «Гравитация».