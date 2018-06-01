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Прямая линия с Натальей Комаровой продлилась почти три часа

Фото: admhmao.ru
Фото: admhmao.ru

Общение губернатора Югры Натальи Комаровой с жителями округа в ходе прямой линии продлилась почти три часа. Это была уже шестая прямая линия, во время которой глава региона успела ответить на 34 вопроса югорчан. В общей сложности в адрес губернатора поступило 1320 вопросов, что почти в два раза больше, чем в прошлом году – тогда обращений было 700. Для сбора вопросов использовались все возможные источники – телефонные звонки, сообщения в социальных сетях, видеобращения и прямые включения из муниципалитетов Югры. По количеству обращений рекордсменами ожидаемо стали Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Жителей округа волновали самые разные темы, но фавориты оказались традиционны: проблемы жилья и коммунальной сферы по-прежнему остаются актуальными для югорчан. Ликвидация балков, расселение ветхих и аварийных домов, предоставление квартир льготникам – все эти вопросы в большом количестве поступали в прямой эфир.

Развитие медицины и поддержка спортсменов вышли на второе место в списке самых популярных тем в общении с губернатором. Так Сергей Калашник из Нефтеюганска, отец одной и погибших спортсменок в автокатастрофе в декабре 2016 года, много спрашивал о будущем строительстве спортивного комплекса в городе и поддержке пострадавших в ДТП.

В завершении прямой линии Наталья Комарова отметила, что все вопросы будут взяты на контроль правительством округа.

«Все вопросы запротоколированы, не потеряется ни один. Мы каждый вопрос глубоко изучим. Те, что касаются личных историй, будут рассматриваться индивидуально. По тем, которые относятся к общественному развитию, вынесем экспертное мнение, затем перенесем на те площадки, где жители смогут высказать свое мнение, позицию и предложить решение», - заключила губернатор.


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Сегодня в 22:56, просмотров: 91, комментариев: 0


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