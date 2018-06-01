В Сургуте только четыре образовательных учреждения будут учиться в одну смену в следующем учебном году

В Сургуте только четыре образовательных учреждения будут учиться в одну смену в 2018-2019 учебном году: гимназия «Лаборатория Салахова», гимназия им. Ф.К. Салманова, Сургутский естественно-научный лицей, лицей им. В.И. Хисматуллина. Остальные школы по-прежнему будут вести обучение в две смены. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова во время прямой линии с жителями округа.

«Пока в Сургуте будут работать в одну смену четыре образовательных учреждения. Причина достаточно простая: очень высокая загруженность школ. Эта проблема продолжает быть актуальна не только для Сургута, но и для всего округа», - объяснила ситуацию губернатор.