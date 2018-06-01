Два миллиона квадратных метров жилья в Югре являются ветхими и аварийными

В Югре остается два миллиона рублей ветхого и аварийного жилья. Об этом рассказала губернатор округа Наталья Комарова во время прямой линии с жителями региона. По ее словам, для решения проблемы правительство Югры выделяет дополнительное финансирование.

«У нас огромное количество ветхого и аварийного жилья – больше двух миллионов квадратных метров. Нам удалось справиться с тем ветхим жильем, которое было признано таким на 1 января 2012 года – это 70 тысяч квадратных метров. При этом уже после 1 января 2012 ветхим признали 600-700 тысяч квадратных метров, цифра сейчас уточняется. Так как приоритетом для нас является обеспечение жильем многодетных семей и малочисленных народов Севера, то в марте мы приняли решение увеличить финансирование на эти нужды почти на один миллиард рублей», - рассказала Наталья Комарова.