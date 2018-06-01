Наталья Комарова: В Югре осталось больше 4000 балков

В ходе своей прямой линии губернатор Югры Наталья Комарова рассказала о ситуации с переселением жителей округа из балков. По словам главы региона, удалось ликвидировать 60 процентов приспособленных для проживания строений.

«Мы сами взяли на ответственность за тех людей, кто живет в балках и взяли на себя обязательства переселить их. Когда мы посчитали количество таких приспособленных к проживанию строений, оказалось, что их почти 10000 тысяч. - сообщила Наталья Комарова. - По состоянию на 1 мая из 10000 не переселенными остались 4024 балка. С одной стороны динамика положительная, но с другой – это все-таки больше 4000 балков. Поэтому на переселение жителей в этом году мы выделили 1 млрд рубелей из окружного бюджета. К тому же, возможно мы сможем рассчитывать на федеральное финансирование. Мы стремимся к тому, чтобы в округе не осталось людей, которые жили бы в балках».