Наталья Комарова: В округ нужно приглашать больше медицинских кадров

В ходе прямой линии губернатора Югры Натальи Комаровой глава региона отметила важность приглашения дополнительных медицинских кадров в округ.

«Обеспечение медицинскими кадрами первичного звена здравоохранения – одна из первоочередных задач для нас. В округе уровень обеспечения медицинскими кадрами выше среднего. - заметила Наталья Комарова. - Тем не менее, такой показатель плохо ложится на конкретные случаи реальных людей, поэтому нам необходимо улучшать динамику и приглашать дополнительные медицинские кадры. Для этого мы сейчас прорабатываем некую форма приглашения специалистов, в которой прописываются особые условия для тех врачей, кто нам нужен. Там должны четко прописаны все условия как со стороны самого специалиста, так и с нашей стороны. Надеемся, что это даст нам возможность решить проблему с кадрами».